Верховный суд рекомендовал реже отправлять людей в СИЗО по нетяжким преступлениям

Верховный суд в новом обзоре судебной практики в период пандемии рекомендовал учитывать действующий в СИЗО и ИВС карантин во время выбора или продления меры пресечения по преступлениям небольшой тяжести. Ранее об этом просил глава ФСИН Александр Калашников.

Аресты на время следствия по нетяжким делам, максимальное наказание по которым не превышает трех лет лишения свободы, в принципе допускаются только в исключительных случаях, напомнил президиум Верховного суда.

Чтобы не допустить вспышку коронавируса в учреждениях ФСИН, правозащитники предлагали объявить максимально широкую амнистию к юбилею Победы, а также перевести под домашний арест до трети всех арестантов, которые проходят по нетяжким преступлениям. В Госдуме и Кремле выступали против амнистии в этом году, при этом московские суды в конце марта установили рекорд по числу арестов.

В обзоре судебной практики Верховный суд разъяснил и ряд других положений. Так, он рекомендовал не считать правонарушением управление автомобилем с просроченными в период пандемии правами, а также назвал необязательным административное расследование по делам о нарушении режима самоизоляции.