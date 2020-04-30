«Запиши деда в полк»: организаторы «Бессмертного полка» предложили 10 способов отметить день Победы дома

Организаторы акции «Бессмертный полк», который впервые прошел в Томске восемь лет назад, предложили участникам в этом году провести онлайн-шествие. О новом формате акции «Новой газете» рассказал координатор гражданской инициативы «Бессмертный полк» Сергей Лапенков.

«Несмотря на пандемию, 9 мая для многих граждан остается не рядовым днем. Все-таки очень многие отмечают его как день памяти конкретных людей. Что люди могут сделать, если нельзя выйти на улицу и принять участие в шествии? Мы предложили ряд мероприятий, которые вошли в карту и предложили людям записать на сайте историю своей семьи в период войны», — рассказал он.

Для того, чтобы не отказываться от привычной акции в день Победы из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, потомкам ветеранов предложили своеобразный карту, а вернее, план действий, как провести этот день.

Так, участникам акции напомнили, что раз уж в этом году выйти на улицу с фотографией ветерана не получится, то можно всей семьей просто сфотографироваться с портретом дома и выложить снимок в своих соцсетях со специальным хэштэгом. На самом сайте 9 мая будет вестись онлайн-трансляция о том, как люди отмечают день Победы. Все публикации с хэштэгом #Бессмертныйполкдома автоматически попадут на сайт.

Кроме того, на этом сайте дети и внуки победителей смогут разместить фотографию своего родственника — участника Великой Отечественной войны и рассказать его историю. Организаторы акции отмечают, что такая отцифрованная «летопись» будет доступна всегда. Также для тех, кто хочет найти дополнительную информацию о своих предках специалисты подготовили лекции по военному историческому поиску в рамках онлайн-фестиваля «Все грани памяти».

На фоне распространения коронавируса в России, где ранее неизвестную инфекцию выявили уже более чем у 106 тысяч человек, запретили все массовые мероприятия. В том числе, будет перенесен и парад Победы. Тем не менее, 9 мая в российских городах запустят праздничные салюты, в Москве пройдет парад авиационной техники.

Материал подготовлен в рамках журналистского объединения «Синдикат-100».