Балканские страны начали снимать ограничения и открываться для туристов

Страны Балканского полуострова снимают с себя ограничения, введенные из-за коронавируса, и готовятся к приему туристов.

Первой станет Черногория: по сообщению премьер-министра страны Душко Марковича, уже 18 мая там откроются отели, рестораны и кафе, пляжи, а также торговые центры. Во второй половине мая к причалам смогут приставать суда любого типа, а с 1 июня должен возобновить перевозки автомобильный и железнодорожный транспорт. Первое время туризм здесь будет носить внутренний характер.

В Болгарии туристов ждут начиная с 17 июня, когда запланированы первые чартеры из Германии и Великобритании, а неделей позже знаменитый курорт Солнечный берег готовится встретить группы туристов из Чехии. Активный туристический сезон начнётся с 1 июля.

В Национальном совете по туризму Болгарии настаивают на упрощении визового режима с Россией – министр туризма Николина Ангелкова выступает за полную их отмену, по крайней мере на предстоящий летний сезон, однако решение ещё не принято. С целью привлечения туристов на болгарском побережье Чёрного моря планируется сделать бесплатными шезлонги и зонты либо ввести на них символические цены.

Не так оптимистичны перспективы Турции: министр культуры и туризма Мехмет Эрсой прогнозирует возобновление приема иностранных туристов только к концу августа.

В начале нынешней недели состоялась видеоконференция министров туризма Евросоюза. Они пытались выработать общую стратегию для возобновления жизнедеятельности туристической отрасли, приносящей странам ЕС 10% ВВП. Председательствовавший на конференции министр туризма Хорватии Гари Капелли подчеркивал, что, поскольку три четверти поездок граждане стран ЕС совершают внутри континента, начинать следует с организации общих воздушных, железнодорожных и автомобильных коридоров. Эксперты полагают, что первой зоной для этого могут стать Хорватия, Австрия, Словакия, Чехия и Венгрия. Возможно, будет введен так называемый «паспорт Covid-19» — сертификат об отсутствии заражения коронавирусом, который позволит его обладателям передвигаться между странами ЕС.

Ранее исполнительный директор Европейской туристической комиссии (ETC) Эдуардо Сантандер говорил, что помощь государствам-членам объединения, необходимую для восстановления туристической отрасли после эпидемии коронавируса, Евросоюз оценил в 255 млрд евро, и ещё около 120 млрд евро составят дополнительные инвестиции, которые должны помочь предпринимателям «перезапустить бизнесы в сфере туризма».