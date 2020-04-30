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«Не дайте скрыть результаты тестирования»: врачи уфимской РКБ потребовали расследовать обстоятельства вспышки коронавируса
Леонид НикитинскийЕлизавета Кирпанова«Новая газета»
30 медицинских работников Республиканской клинической больницы (РКБ) им. Г. Г. Куватова в Уфе обратились к президенту России Владимиру Путину, генеральному прокурору Игорю Краснову, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой расследовать обстоятельства вспышки коронавируса.
«Не дайте скрыть результаты тестирования и компьютерной томографии. Мы не верим тем результатам, которые выдают лаборатории, подконтрольные Минздраву и РБ, о чем свидетельствуют показания большинства коллег, — сообщили сотрудники больницы.
— Они пришли здоровыми людьми на дежурство, на работу, а ушли и сейчас госпитализированы в другие больницы со множеством осложнений. При этом у них выявляются отрицательные результаты. Мы считаем, что они носят ложный характер, чтобы скрыть истинную картину положения».
По словам врачей, проблемы в РКБ начались осенью 2019 года после прихода в медучреждение нового руководства. Новый главный врач Эльза Сыртланова уволила компетентный персонал и набрала другой «по принципу личной преданности», и в результате больница оказалась не готова к работе в условиях эпидемии, считают медики.
6 апреля больница была закрыта на карантин после того, как коронавирус выявили у умершей пациентки. Сыртланова сообщала, что в стенах медучреждения оказались заперты около 700 сотрудников и столько же пациентов. По данным на 12 апреля, с пневмониями в РКБ находились 130 человек (шестеро из них — в реанимации). Коронавирус был подтвержден у 52 пациентов.
Врачи уфимской РКБ потребовали возбудить уголовное дело против руководства больницы по ст. 124.1 УК (воспрепятствование оказанию медицинской помощи), ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда), ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) и ст. 293 УК (халатность).
В разговоре с «Новой» член Совета по правам человека при главе Башкортостана, журналист Руслан Валиев отметил, что впечатление от ситуации «двойственное». С одной стороны, вспышка инфекции и неготовность к ней в РБК имели место, хотя причины он видит, скорее, в «болезнях» Минздрава в целом, а не этой конкретной больницы.
С другой стороны, Сыртланова еще до карантина пыталась навести в больнице порядок, в том числе, по словам Валиева, она боролась с практикой необоснованного направления больных на обследования в платные медицинские учреждения. Однако с коллективом новый главврач действительно не сработалась, считает член СПЧ.
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