В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали советника губернатора, уволившегося за день до этого

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали по делу о взятке Владислава Русакова — бывшего советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько. Об этом уральскому изданию E1.ru рассказал сам Бидонько.

По его словам, эпизоды дела, которые вменяют Русакову, касаются его работы не в правительстве области, а в ЗАТО Лесной, где он до 2017 года семь лет был заместителем главы города по правовым и организационным вопросам.

Русакова, по данным источников Znak.com, задержали у себя дома днем 29 апреля, вскоре обыски прошли у него в рабочем кабинете. За день до этого он написал заявление по собственному желанию и забрал документы.

Русаков перешел в областное правительство в 2018 году на пост директора департамента инвестиционной политики регионального министерства инвестиций, а затем стал советником Сергея Бидонько. В прошлом году Русаков участвовал в конкурсе на должность главы Среднеуральска, однако ее получил гендиректор «Среднеуральского строительного управления».