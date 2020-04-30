Подозреваемого в поджоге леса чиновника из Иркутской области госпитализировали с побоями

В Иркутской области вице-мэра Усть-Кутского района Михаила Барса, которого заподозрили в поджоге травы и леса, госпитализировали с побоями, сообщили ТАСС в администрации района. По словам чиновников, мужчину избили и удерживали местные жители.

Как сообщила руководитель аппарата главы района Марина Косыгина, всех чиновников «некоторое время удерживали», изъяв детали лодки, на которой они прибыли. Находившуюся вместе с Барсом пресс-секретаря районной мэрии Екатерину Анисимову топили, утверждает она.

Два дня назад иркутские издания опубликовали видео местных жителей, на которых Барса вместе с другими чиновниками остановили на лодке с канистрами горючего. Как утверждалось за кадром, они поджигали лес вблизи сельхозугодий мэра города Усть-Кута единороса Александра Душина и снимали огонь с квадрокоптера.

После инцидента глава районной администрации Тамара Климина, выдвигавшаяся от ЛДПР, говорила об исчезновении своих сотрудников. Она также объясняля действия своих сотрудников тем, что их отправили «проверять термоточки». За несколько дней до этого администрация запретила посещать реки из-за пожароопасного периода.