Судья КС в отставке Тамара Морщакова и эксперт СПЧ предложили Госдуме разгрузить СИЗО на фоне эпидемии

Директор Института прав человека, эксперт президентского Совета по правам человека Валентин Гефтер совместно с судьей Конституционного суда в отставке Тамарой Морщаковой направили в Госдуму проект постановления о разгрузке СИЗО на фоне эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсант».

В случае одобрения инициативы под домашний арест могут перевести около 30 тысяч человек, или треть всех находящихся в СИЗО. Проект альтернативной амнистии предлагает прекратить дела в отношении тех, кому в качестве максимального наказания грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Документ предполагает приостановку производства по делам против несовершеннолетних, одиноких родителей, тяжело больных и инвалидов, людей старше 60 лет, а также тех, кто совершил ненасильственные преступления и преступления, максимальное наказание за которые не превышает пяти лет колонии. Всем им предлагается избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.

По мнению авторов проекта, необходимость амнистии назрела задолго до пандемии, но теперь стала еще более актуальной из-за угрозы здоровью. «Мы не просим отпустить их на улицу, но давайте изберем им наиболее безопасный арест», — призывает глава Московской Хельсинкской группы Светлана Астраханцева. По данным правозащитников, с начала пандемии в России было только два случая пересмотра дел, в результате чего людей отпустили из СИЗО.

Документ о чрезвычайной амнистии поддержал депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов, который уже обратился во ФСИН с просьбой рассмотреть возможность разгрузки следственных изоляторов. Депутат ЛДПР Сергей Натаров считает, что на проблему должен обратить внимание и оперштаб по борьбе с коронавирусом. По его словам, фракция также может предложить правительству меры по разгрузке СИЗО.

На этой неделе ФСИН отчиталась о 311 случаях заражения коронавирусом среди сотрудников службы и заключенных. Для предотвращения распространения инфекции в местах лишения свободы правозащитники призывали власти освободить как можно больше людей. Решения об амнистии принимает Госдума, которая уже объявила об отказе проводить ее к 75-летию Победы.