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Жителя Камчатки оштрафовали на 600 тысяч рублей за одобрение расстрела в новозеландских мечетях

Общество

 

В Хабаровске 1-й Восточный окружной военный суд оштрафовал на 600 тысяч рублей жителя Петропавловска-Камчатского за оправдание прошлогоднего расстрела в двух мечетях новозеландского города Крайстчерча.

Как сообщили Интерфаксу в управлении ФСБ по Камчатке, осужденный житель Камчатки через несколько дней после теракта загрузил в группе месенджера WhatsApp кадры с места событий и записал аудиосообщение, где назвал теракт логичным и приемлемым. Приговор по делу об оправдании терроризма уже вступил в законную силу. 

Теракт произошел 15 марта, в результате погибли 50 человек. За несколько часов до нападения стрелок опубликовал свой антимигрантский манифест, а во время самого расстрела вел трансляцию в соцсетях. За положительный пост в соцсетях об этом теракте в Омске в январе этого года приговорили к 2,5 годам колонии 47-летнего таксиста.

Правозащитники обращали внимание, что после декриминализации статьи о возбуждении ненависти, количество дел экстремистской направленности по итогам прошлого года снизилось вдвое. При этом по более тяжелой, чем ст. 282 УК, статье об оправдании терроризма в интернете (ч.2 ст. 205.2 УК) число дел, наоборот, выросло на 25%. 

Теги:
оправдание терроризма, новая зеландия, петропавловск-камчатский, камчатка, va
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