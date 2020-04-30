Телеканал «Дождь» проведет марафон-концерт в поддержку медицинских работников

30 апреля телеканал «Дождь» и сервис «Яндекс.Музыка» совместно с благотворительными фондами «Созидание», «ПравМир» и проектом «Яндекса» «Помощь рядом» проведут марафон-концерт «Прорвемся!» в поддержку российских медиков, борющихся с коронавирусом.

Марафон-концерт продлится с 12:00 мск до 20:00. Собранные деньги пойдут на закупку средств индивидуальной защиты для медиков. Часть средств также направят на оплату поездок врачей и социальных работников на вызовы в 15 регионах страны.

Концерт будет доступен в прямом эфире «Дождя» и в «Яндекс.Эфире». На нем выступят «Мумий Тролль», Вера Брежнева, Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Ёлка, Шура, «Би-2», IOWA, Вячеслав Бутусов, Uma2rman, «Чайф», «Несчастный случай», «Ночные снайперы», Pizza и многие другие.

Кроме того, гостями марафона станут Кристина Орбакайте, Ирина Старшенбаум, Елизавета Боярская, Юлия Высоцкая, Владимир Познер, Анна Меликян и Ингеборга Дапкунайте.

«Мы решили приурочить этот марафон к десятилетию нашего телеканала. За эти 10 лет мы много раз переживали тяжелые времена, и всегда люди нам помогали. Теперь наша очередь помогать, и мы хотим, чтобы эта помощь была ощутимой», — рассказала гендиректор телеканала Наталья Синдеева.

Материал подготовлен в рамках журналистского объединения «Синдикат-100».