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Что произошло за ночь 30 апреля. Коротко
«Новая газета»редакция
- ФСБ объявила об убийстве в Екатеринбурге трех готовивших теракты боевиков. Почти пять часов в двух районах города действовал режим контртеррористической операции. Сейчас на территорию, где она проходила, пускают только местных жителей.
- В Москве задержали администратора телеграм-чата сторонников инициатора схода во Владикавказе. По словам адвоката, задержанного этапировали в столицу Северной Осетии.
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Цена нефти Brent поднималась выше 25 долларов за баррель. Американская WTI в моменте торговалась по 17,56 долларов за баррель. На фоне роста цен на нефть накануне укрепилась и российская валюта: евро падал ниже 80 рублей, а курс доллара составлял 73,3 рубля.
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В Москве число умерших пациентов с коронавирусом превысило 600 человек. За прошлые сутки от вызванной COVID-19 пневмонии скончались 65 пациентов. Общее число летальных исходов в столице достигло 611.
- Ливийская национальная армия Хафтара приостановила боевые действия на время священного месяца Рамадана. Представитель ЛНА отметил, что армия оставляет за собой право незамедлительного ответа на любые нарушения условий перемирия.
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Теги:kb, нефть, теракт , фсб, екатеринбург, ливия, коронавирус
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