В Москве задержали и этапировали во Владикавказ администратора чата, в котором общались сторонники инициатора митинга против изоляции

В Москве правоохранительные органы задержали Арсена Бесолова — администратора телеграм-чата «Свобода и честь», в котором общались сторонники оперного певца Вадима Чельдиева, организовавшего 20 апреля сход против режима самоизоляции в центре Владикавказа.

Как рассказала в соцсетях активистка из Северной Осетии Индира Габолаева, Бесолова задержали накануне утром. Родственникам не сообщали о его местонахождении, и о том, что его этапируют в республику, они узнали только вечером.

Бесолова этапировали, поскольку расследование, в рамках которого его задержали, ведется именно в Северной Осетии, объяснил в разговоре с ТАСС адвокат правозащитной группы «Агора» Андрей Сабинин. При этом что именно ему вменяют, родственники все еще не знают, добавил он. По данным источника агентства, у Бесолова в ходе обыска изъяли смартфон.

Сам Чельдиев в настоящий момент находится в СИЗО Пятигорска и проходит обвиняемым по двум уголовным делам. Его задержали в Петербурге за несколько дней до схода из-за двух видео в соцсетях, где он отрицал существование коронавируса и называл надуманными меры властей Северной Осетии по профилактике заболевания.

По версии правоохранительных органов, во время этапирования во Владикавказ Чельдиев во время дозаправки ударил оперативника Центра «Э» кулаком. Сам Чельдиев настаивает, что полицейские ударили друг друга сами, чтобы завести дело на него.

Всего в ходе разгона митинга были задержаны порядка 70 участников, из них почти 50 человек поместили под административный арест на несколько суток. 28 и 29 апреля во Владикавказе также избрали меру пресечения четырем участникам митинга, которые стали первыми фигурантами дела о «сопротивлении представителю власти». Трех из них арестовали, еще одному запретили покидать место жительства.