ФСБ сообщила об убийстве в Екатеринбурге трех готовивших теракты боевиков

Федеральная служба безопасности заявила о проведении контртерроистической операции в районе частного сектора, расположенного на выезде из Екатеринбурга.

Согласно сообщению спецслужбы, в ходе перестрелки были убиты трое граждан, готовивших теракты. На месте КТО обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Режим КТО был введен в Чкаловском районе города и в Арамильском городском округе был введен около 00:30 по уральскому времени. Снят — в 05:15. Сейчас на территорию СНТ Волна, где проходила операция, пускают только местных жителей.

Председатель кооператива рассказала «Новой газете», что домик сторожа, в котором жили подозреваемые, 10 дней назад у нее арендовал мужчина с паспортом на имя Юрий. По ее словам, он представился бригадиром и сказал, что собирается складировать там оборудование и строительные материалы. Двух других человек она не видела.