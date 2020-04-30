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ФСБ сообщила об убийстве в Екатеринбурге трех готовивших теракты боевиков
Изольда ДробинаИван Жилин«Новая газета»
Федеральная служба безопасности заявила о проведении контртерроистической операции в районе частного сектора, расположенного на выезде из Екатеринбурга.
Согласно сообщению спецслужбы, в ходе перестрелки были убиты трое граждан, готовивших теракты. На месте КТО обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.
Режим КТО был введен в Чкаловском районе города и в Арамильском городском округе был введен около 00:30 по уральскому времени. Снят — в 05:15. Сейчас на территорию СНТ Волна, где проходила операция, пускают только местных жителей.
Председатель кооператива рассказала «Новой газете», что домик сторожа, в котором жили подозреваемые, 10 дней назад у нее арендовал мужчина с паспортом на имя Юрий. По ее словам, он представился бригадиром и сказал, что собирается складировать там оборудование и строительные материалы. Двух других человек она не видела.
Обновление
В Национальном антитеррористическом комитете назвали трех убитых мужчин сторонниками «Исламского государства» (запрещенно в России террористической организации). Они также опубликовали оперативные кадры с места операции.
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