Дагестанского блогера приговорили к 10 годам колонии по делу об участии в ИГ

В Москве 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы дагестанского блогера Алибека Мирзеханова, признавшего вину по делу об участии в деятельности «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации).

Из них первые три года он проведет в тюрьме, а остальные семь — в колонии строгого режима, сообщает «Коммерсант». Заседание состоялось несмотря на объявленный в военном суде карантин, который будет действовать до 12 мая.

Мирзеханова задержали спустя несколько дней после драки в феврале прошлого года в московском кафе «Неолит» в Печатниках: к ресторатору из азербайджанской диаспоры тогда пришли несколько десятков чеченцев с оружием и устроили стрельбу. Задержаны были несколько десятков участников конфликта.

Мирзеханову после задержания не стали предъявлять обвинения, связанные с этим, а вскоре ФСБ обвинила его в вербовке в ИГ. Двое его осужденных членов рассказывали сотрудникам спецслужбы, что Мирзеханов в 2014 году якобы показывал им видео с призывами воевать в Сирии на стороне боевиков. Сам блогер вину отрицал, статью о вербовке из окончательного обвинения в итоге убрали.

Мирзеханов родился в Дербенте, а после переехал в Москву и стал блогером под псевдонимом Абу Ханифа Кадарский (в честь исламского богослова и т.н. «Кадарской зоны» — разгромленного в 1999 году дагестанского ваххабитского анклава). В инстаграме на него были подписаны больше ста тысяч человек, сейчас его аккаунт удален.