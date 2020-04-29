Во Владикавказе по уголовному делу арестовали первых трех участников митинга против изоляции

Ленинский суд Владикавказа отправил в СИЗО на два месяца двух участников народного схода 20 апреля против режима самоизоляции. Речь идет о Кайтмазове З. и Кониеве У., рассказали Интерфаксу в пресс-службе Верховного суда республики.

Накануне был арестован первый фигурант уголовного дела о хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти. Им стал житель Владикавказа Джон Джиоев.

Суд Ленинского района 29 апреля также избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела: студенту-сироте Махмадиеву В. на месяц запретили покидать место проживания и пользоваться интернетом.

Сход во Владикавказе проходил в центре Владикавказа у здания правительства республики. Участники митинга требовали от властей Северной Осетии помочь пострадавшим от введения ограничительных мер по коронавирусу.

Бойцы ОМОНа при разгоне акции применили резиновые дубинки, протестующие в ответ стали бросать в силовиков камни и бутылки. В результате несколько десятков человек отправили в спецприемник под административный арест. Инициатора митинга, отрицающего существование коронавируса оперного певца Вадима Чельдиева, обвиняемого также в распространении фейков, тогда арестовали по делу о нападении на перевозивших его полицейских.