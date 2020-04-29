Число заболевших коронавирусом российских военнослужащих превысило тысячу человек

В рядах российской армии число военнослужащих с подтвердившимся коронавирусом достигло 1044 человек, что на 84 больше, чем днем ранее. Всего же в структурах Минобороны заразились уже 2675 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на ежедневный бюллетень министерства.

Среди курсантов и слушателей высших военных учебных заведений за сутки число выявленных случаев выросло с 1041 до 1075 человек. Среди преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений, а также среди гражданского персонала новых случаев не выявили (под наблюдением врачей остаются 277 и 279 человек соответственно).

Несмотря на распространение коронавирусной инфекции в России, которая была выявлена уже почти у ста тысяч жителей страны, Минобороны отказалось отменять весенний призыв в армию. Отправку в части срочников начнут после 20 мая, а пока что сотрудники военных комиссариатов работают в условиях усиленного противоэпидемического режима: их снабдили масками и антисептиками.