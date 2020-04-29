В Крыму имама оштрафовали за организацию митинга после пятничной молитвы в мечети

Суд Советского района Крыма оштрафовал на 30 тысяч рублей имама мечети Савурчи в селе Заветном Дилявера Халилова за проведение коллективной пятничной молитвы. Протокол же на него составили по статье об организации митинга, сообщает правозащитное объединение «Крымская солидарность».

В день молитвы 20 марта в мечеть пришли полицейские вместе с сотрудниками прокуратуры для проверки религиозной организации и опросили имама, не требуя ни от кого разойтись. Вскоре на него составили протокол о нарушениях при миссионерской деятельности, однако уже в апреле статью заменили на 20.2 КоАП.

По словам правозащитника Эмиля Курбединова, полицейские аргументировали это тем, что служба проходила в здании спорткомплекса, который еще 16 лет назад муниципальные чиновники передали в пользование общине, а сам Халилов не числится в штате духовного управления мусульман Крыма.

В Крыму ввели режим повышенной готовности 17 марта, а самоизоляцию вслед за Москвой там распространили с 3 апреля. Запретов на посещение мечетей в Крыму все еще нет, однако в крымском муфтияте участили уборки помещений. При этом в начале марта протокол о незаконном миссионерстве составляли на имама другой мечети в Крыму, которая после аннексии полуострова также не перешла под крыло ДУМК. Имама симферопольской мечети Расима Дервишева в итоге оштрафовали на 5 тысяч рублей.