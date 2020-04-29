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В Мурманской области отменили вип-охоту в «лосином роддоме». Этого требовал коренной народ

Общество

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

 

Минприроды Мурманской области расторгло соглашение с предпринимателем, которое позволяло открыть охоту в местах миграции домашнего оленя и территориях, известных как «лосиный роддом». Об этом «Новой газете» сообщили в Фонде саамского наследия и развития, который боролся против вип-охоты в Ловозерском районе области.

Спорная территория — 72 700 га на реке Поной — в прошлом году решением Минприроды региона была отдана в аренду на 30 лет некоммерческому партнерству «Охотничий клуб БЭЗРК», учредителем которого является владелец белгородского агрохолдинга «Ясные зори» Александр Орлов. На участке находятся пастбища домашнего оленя и места зимовки беременных самок лося.

«Новая» рассказывала о конфликте, который заставил жителей района, а также саамские и коми-ижемские организации обратиться в управление верховного комиссара по правам человека и отдел малых народностей ООН, Совет Федерации, в Госдуму, прокуратуру. Ситуация разрешилась только сейчас: договор аренды участка расторгнут, охотничьих квот белгородский клуб не получит. 

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Теги:
вип-охота, охотники, саами, мурманская область
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