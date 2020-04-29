Болеющей СМА героине публикации «Новой» Лизе Краюхиной сделали инъекцию самого дорого в мире лекарства

Врачи московского клинического института имени Вельтищева ввели инъекцию Zolgensma полуторагодовалой героине публикации «Новой газеты» Лизе Краюхиной. Об этом в соцсетях сообщила ее мама Алена Краюхина.

«Нам ввели препарат. Лиза была сначала слегка расстроена, потому что меня не было. Затем успокоилась, когда меня допустили. На ручки взяли, обнялись, ну а в конце уже пошли песни, — рассказала мама. — Мы счастливы, аплодируем друг другу».

По словам папы девочки Алексея Краюхина, состояние девочки, «насколько он может судить», хорошее.

«Единственное, что завтра нас принудительно выпишут из больницы, потому что она, как говорят, закрывается. Мы надеялись, что Лизу еще понаблюдают дня два-три. Рассматривали варианты остаться на время в Москве: есть даже одна клиника, где нас готовы принять, но они просят ни много, ни мало, 40 000 рублей в сутки. Завтра утром Лизу врачи посмотрят, и будем решать с семьей: едем ли мы домой [в Свердловскую область] или все-таки останемся здесь».

О Лизе Краюхиной «Новая газета» писала в феврале этого года. У девочки из маленькой деревни Боярка, что в 49 километрах от Екатеринбурга, спинальную мышечную атрофию диагностировали в начале января этого года. На тот момент ей уже был год и четыре месяца. Сделать инъекцию препарата Zolgensma, которое способно остановить болезнь, нужно было до ее двухлетия.

Препарат является самым дорогим лекарством в мире, его стоимость — 2,1 миллиона долларов. Родителям и волонтерам за два месяца сборов удалось собрать 31 миллион рублей. После этого большую часть стоимости внес владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин.