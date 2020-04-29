Правительство продлило на неопределенный срок запрет на въезд для иностранцев

Премьер Михаил Мишустин продлил на неопределенный срок ограничение на въезд в Россию для иностранцев, который в первой версии его распоряжения действовал до 30 апреля. Его не снимут «пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится», говорил Мишустин на заседании правительства.

При этом он снял запрет въезд в Россию для нескольких групп иностранцев. Помимо дипломатов, родственников россиян и постоянно проживающих в России иностранцев, такое право теперь получили участники программы по переселению соотечественников и специалисты по импортному оборудованию.

Мишустин также прописал в распоряжении право на «однократный выезд» для россиян, у которых есть второе гражданство либо вид на жительство в другой стране. Поскольку все международное сообщение, помимо рейсов для вывоза соотечественников, приостановили в конце марта, они смогут покинуть страну через наземные пункты.