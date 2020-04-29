МВД отчиталось об обнаружении почти 2 тысяч нелегальных аппаратов ИВЛ, которые собирались продать в Подмосковье

Сотрудники полиции и ФСБ обнаружили почти две тысячи незарегистрированных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые подозреваемые собирались продать в Подмосковье, сообщает пресс-служба МВД.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). По нему задержали семерых подозреваемых. Пятерых из них отправили под домашний арест, двоих отпустили под подписку о невыезде.

Правоохранители считают, что они собирались продать аппараты ИВЛ, произведенные в 1999-2000 годах, в подмосковном городе Гжель. Полиция нашла 287 аппаратов «Фаза-5НР» общей стоимостью более 200 миллионов рублей. Затем во время обысков силовики обнаружили в Костромской и Свердловской еще около 1,5 тысячи единиц нелегального оборудования.

На прошлой неделе Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за поставок просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ в больницу Владимира. Правоохранители выяснили, что оборудование было произведено в 1999-2001 годах, а регистрационные удостоверения были действительны до 2008 года. Для работы аппаратов также требовался анестетик, который не используется уже 15 лет.