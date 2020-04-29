Губернатор Подмосковья сообщил о выходе области на плато по заболеваемости коронавирусом

Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил в эфире телеканала «Россия-1».

«На плато мы вышли… наверное, это плато. По поводу роста — это 5-7%. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять. Потом снижение продолжится», — цитирует его Интерфакс.

По словам губернатора, власти Подмосковья заключили контракт на поставку миллиона защитных костюмов для медиков. Воробьев считает, что в целом в области достаточно лекарств и средств индивидуальной защиты для борьбы с COVID-19.

Тем не менее, он призвал жителей области строго соблюдать действующие ограничения, так как местная система здравоохранения «работает в очень напряженном режиме». Губернатор также предупредил, что на майские праздники в Подмосковье усилят патрули для контроля за соблюдением самоизоляции. По оценкам местных властей, в этот период в область могут приехать до 3,5 млн человек, так как многие решат отправиться на дачи.

В регионе, по последним данным, зарегистрировано около 11 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 389 человек, 90 скончались. Подмосковье по заболеваемости COVID-19 занимает второе место в стране после Москвы, где подтверждено больше 50,5 тысяч случаев заражения. В общей сложности в России выявлено свыше 99 тысяч заражений.