Московские власти предупредили о необходимости продления рабочих пропусков

Московские власти запустили сервис для продления цифровых пропусков для поездок на работу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Все ранее оформленные пропуска действуют до 4 мая.

Жителям Москвы, которые планируют ездить на работу в период с 5 по 11 мая, необходимо продлить пропуск на портале mos.ru в любой день до 4 мая. В качестве альтернативного варианта москвичи, согласно указу мэра, могут получить новый пропуск, который также будет действовать до 11 мая.

Для разовых поездок порядок оформления пропуска остается прежним: его можно получить два раза за неделю. Пропуска для поездки в медицинское и волонтерское учреждение можно получать ежедневно.

Владельцы транспорта с иностранными номерами для продления пропуска должны будут уточнить на портале некоторую личную информацию. Речь идет об имени, месте рождения, адресе регистрации в России, номере телефона и адресе электронной почты. Также необходимо сообщить серию и номер регистрационного документа автомобиля, приложить фотографии его лицевой и тыльной сторон и снимок водительского удостоверения.

Накануне президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая из-за эпидемии коронавируса. Собянин также объявил о продлении действия введенных в Москве ограничений до окончания майских праздников. Такие же меры ввели в Подмосковье.