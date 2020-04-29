Центробанк отказался предоставить МВД доступ к банковской тайне

Центробанк выступил против предложения МВД о расширении возможности правоохранительных органов для получения банковской тайны. Об этом Интерфаксу и «Ведомостям» сообщили в пресс-службе регулятора.

Глава МВД Владимир Колокольцев предложил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной упростить правоохранительным органам доступ к банковской тайне, сославшись на интересы министерства в борьбе с преступностью в финансовой сфере. В своем письме Колокольцев также просит ЦБ оперативно информировать ведомство о признаках таких преступлений.

Министр заявил, что МВД несвоевременно получает данные о банковских преступлениях и поэтому проверки по заявлению регулятора затягиваются. В качестве примера он привел уголовные дела против бывших топ-менеджеров и акционеров банков «Открытие» и Промсвязьбанка, возбужденные в 2018-2019 годах. По мнению Колокольцева, из-за промедления ЦБ затянулся процесс привлечения нарушителей к ответственности.

В пресс-службе регулятора заявили, что всегда оперативно реагируют на признаки банковских преступлений и информируют о них правоохранителей. «Вопросы эффективности привлечения к ответственности виновных лиц и возвращения активов лежат не только в плоскости межведомственного взаимодействия», — подчеркивают в ЦБ.

Банк России напоминает, что нарушения в работе банка «Открытие» и Промсвязьбанка нашел еще в 2016-2017 годах, однако уголовное дело было возбуждено только через два года. В пресс-службе отметили, что регулятор в 2017 году направил правоохранителям 262 сообщения о сомнительных операциях, в 2018-м — 228, в 2019-м — 106. Однако по этим материалам возбудили только восемь уголовных дел, еще десять материалов приобщили к другим делам.