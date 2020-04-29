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Патриарх Кирилл запретил в служении диакона Андрея Кураева из-за критики умершего от коронавируса протоиерея

Общество

 

Патриарх Кирилл запретил в служении диакона Андрея Кураева за оскорбление памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора Александра Агейкина, который скончался после заражения коронавирусом. О решении предстоятеля РПЦ сообщается на сайте московской городской епархии.

В своем указе патриарх отметил, что, невзирая на скорбь жены и детей умершего протоиерея, в день его кончины диакон оскорбил его память. Действия диакона предстоятель охарактеризовал как безнравственные и циничные.

Что конкретно вызвало претензии патриарха в поведении Кураева, который регулярно критикует представителей РПЦ, неизвестно, однако речь может идти о посте диакона в его «Живом журнале». В день смерти священника Кураев напомнил, что считает Агейкина «недопротопресвитером» и «тупым карьеристом, сделавшим карьеру в сфере вип-сервиса».

Кроме того, в своем фейсбуке диакон написал пост о кончине настоятеля Елоховского собора, заметив, что ранее «обращал внимание семинаристов, что эпидемия освободит много мест». Напомним, 49-летний настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове умер 21 апреля в подмосковном Лапино. Врачи выявили у него коронавирусную инфекцию.

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Теги:
sn, запреты, рпц
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