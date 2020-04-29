Московским студентам-медикам пообещали 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах

Ежемесячная заработная плата студентов-медиков, работающих в коронавирусных больницах Москвы, составит более 100 тысяч рублей, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В штабе уточнили, что студентам медицинских образовательных учреждений в больницах предлагают на выбор несколько вариантов работы. Обучение по работе с коронавирусом они будут проходить на сайте Непрерывного медицинского образования Минздрава. Московские власти также обещают обеспечить студентов медвузов бесплатным питанием и всеми необходимыми средствами защиты.

10 апреля Президент Владимир Путин распорядился привлечь студентов-медиков к борьбе с коронавирусом. На прошлой неделе мэр Москвы и глава рабочей группы Госсовета по борьбе с COVID-19 Сергей Собянин попросил правительство подготовить приказ о направлении студентов-медиков старших курсов на практику в больницы, где лечат пациентов с новой инфекцией.