«Аэрофлот» решил выдавать ваучеры вместо денег за билеты на отмененные рейсы 

Компания «Аэрофлот» решила выдавать пассажирам ваучеры на будущие поездки, а не возвращать деньги за отмененные из-за пандемии билеты. Об этом Интерфаксу сообщил представитель перевозчика.

В авиакомпании пообещали, что ваучер можно будет обменять на билеты в течение трех лет, а получить его пассажиры смогут до конца 2020 года. Таким образом, у тех, кто не смог совершить поездку из-за отмены рейса или из-за изменившихся на фоне пандемии обстоятельств, вернуть свои деньги не получится.

Первой об отказе от денежных компенсаций за отмененные рейсы объявила авиакомпания «Победа», которая до конца мая приостановила не только международные, но и внутренние полеты. Все, кто планировал воспользоваться лоукостером и не смог, получат на счет в личном кабинете баллы, равные сумме покупки. После возобновления полетов их можно будет потратить на новые билеты.

Впрочем, если пассажир не воспользуется данным предложением в течение года, деньги все-таки отправят на его банковский счет. Также ваучеры на будущие поездки выдает авиакомпания «Уральские авиалинии». Некоторые перевозчики пока что отправляют деньги за отмененные билеты: это касается пассажиров S7 и Utair.

Из-за ограничений, введенных для профилактики распространения коронавируса — в том числе, из-за закрытия границ и запрета на международные полеты — авиакомпании терпят значительные убытки. По данным экспертов, российские перевозчики могут потерять до 360 миллиардов рублей только в результате прекращения международных полетов.