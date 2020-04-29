РБК обнаружил утечку данных 12 миллионов клиентов микрофинансовых организаций

Данные 12 миллионов россиян, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовые организации, в конце марта выставили на продажу на специализированном сайте, сообщает РБК.

Речь идет о данных клиентов, обращавшихся в МФО в 2017-2019 годах. В бесплатном пробнике содержится информация о 1,8 тысячи клиентов. Там указаны их полные имена, паспортные данные, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты, регион проживания, номера электронных кошельков и сумма займа. В каждой записи есть ссылка на сайт, с которого пришел пользователь. В большинстве случаев это финансовый маркетплейс «Юником24».

В «Юником24» сказали РБК, что код клиентов из продаваемой базы принадлежит одному из их партнеров, но не стали уточнять, какому именно. В маркетплейсе заверили, что отправили официальное письмо в компанию с требованием объяснить произошедшее и уведомили ее о прекращении сотрудничества.

Там предполагают, что утечка произошла именно из МФО, так как маркетплейс при оформлении заявки просит указать только Ф.И.О. и номер телефона. РБК обзвонил часть клиентов, чьи данные оказались в бесплатном пробнике: четверть из них были клиентами микрокредитной компании «Микроклад», а другие собеседники сказали, что подавали заявки в несколько МФО или что не помнят названий организаций.

Эксперты считают, что утечка могла произойти из-за выгрузки с сервера баз данных, обслуживающего информационную систему финансового супермаркета или микрофинансовой организации. «Наиболее вероятно, что база данных была получена либо путем взлома этого сервера, либо из резервной копии базы, случайно попавшей в руки злоумышленников или украденной инсайдером», — сказал технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.