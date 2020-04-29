Власти алтайского Рубцовска попросят бизнес обеспечить едой и масками местных врачей 

Власти города Рубцовска заявили, что не могут выделить врачам, лечащим пациентов с коронавирусом, деньги на еду и маски. Как сообщает «Банкфакс», эту просьбу они собираются переадресовать местным предпринимателям.

«За счет бюджета оказать помощь — это нереальная задача. […] Деньги, которые находились в резервном фонде, честно говоря, уже все потрачены», — сообщил изданию председатель горсовета Василий Курганский, уточнив, что средства ушли на ремонт городской канализации.

Ранее Василий Русских, главный врач городской больницы № 3, где лечат больных коронавирусом, попросил местные власти о помощи: по его словам, во вверенном ему учреждении не хватает респираторов и масок для врачей и медсестер. Он отметил, что несмотря на то, что региональный Минздрав привозит средства защиты, их все равно не хватает.

Кроме того, у больницы нет денег и на обеспечение медиков питанием: из средств ОМС оплатить обеды для персонала врач не может, так как это будет расцениваться как нецелевое расходование. Не хватает медучреждению и одноразовой посуды.

Сейчас в Алтайском крае зафиксировано 384 случая заражения коронавирусом, один житель региона с COVID-19 скончался. Всего в России более 99 тысяч заболевших. Ранее с просьбой обеспечить питанием работников больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, к предпринимателям обратился Минздрав Хакасии. Впрочем, после появления этой информации в СМИ, обращение удалили и пообещали все-таки оплатить еду для врачей из регионального бюджета.