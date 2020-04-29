Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Заражено — 3 148 709 (в РФ — 99 399), смертей — 218 371. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

Из-за эпидемии коронавируса в России возник дефицит лекарств для людей с редкими заболеваниями

Общество

 

Россиянам с некоторыми редкими (орфанными) заболеваниями стало сложнее получить необходимые антивирусные лекарства из-за эпидемии коронавируса. Об этом «Коммерсанту» рассказали в пациентских организациях.

Пациенты с ревматоидным артритом, системной красной волчанкой и системной склеродермией, численность которых в России доходит до миллиона человек, не могут получить препараты по системе льготного лекарственного обеспечения или купить их в аптеках за деньги. Как объяснили в Российской ревматологической ассоциации «Надежда», дефицит таких медикаментов возник после того, как Минздрав включил их в список лекарств, рекомендованных для лечения вызванных COVID-19 осложнений.

Накануне Минздрав добавил в этот список еще несколько жизненно необходимых ревматологических препаратов, поэтому получить их тоже будет сложнее. Одно из таких лекарств уже начал закупать медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, перепрофилированный для лечения больных с коронавирусом. 

Так, из-за централизованного выкупа государством препарата «Плаквенил», по оценкам Всероссийского общества орфанных заболеваний, могут пострадать несколько тысяч пациентов с системной склеродермией. В Общероссийской общественной организации инвалидов опасаются, что в следующую версию рекомендаций Минздрав может включить лекарства для лечения пациентов с рассеянным склерозом, поэтому с нехваткой могут столкнуться и они. 

Кроме того, во Всероссийском союзе пациентов сообщили, что на фоне пандемии у фармкомпаний существенно сместились сроки ввода в эксплуатацию оборудования для нанесения кода маркировки. По словам сопредседателя ВСП Юрия Жулева, часть лекарств может не попасть на российский рынок из-за отсутствия маркировки.

Речь, в частности, идет о лекарствах для терапии гемофилии, муковисцидоза, гипофизарного нанизма, болезни Гоше, новообразований крови и родственных тканей, рассеянного склероза, а также препаратах, применяемых в трансплантологии. ВСП обратился в правительство с просьбой временно разрешить оборот отдельных препаратов без маркировки.

При этом в Центре развития перспективных технологий, отметили, что именно по этим группам лекарств маркировка уже идет с октября. По оценкам DSM Group, эти препараты в больших объемах дополнительно ввозили с октября, что позволило избежать их дефицита на рынке, несмотря на перебои поставок.

Теги:
kb, дефицит, орфанные лекарства
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera