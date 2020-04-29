Из-за эпидемии коронавируса в России возник дефицит лекарств для людей с редкими заболеваниями

Россиянам с некоторыми редкими (орфанными) заболеваниями стало сложнее получить необходимые антивирусные лекарства из-за эпидемии коронавируса. Об этом «Коммерсанту» рассказали в пациентских организациях.

Пациенты с ревматоидным артритом, системной красной волчанкой и системной склеродермией, численность которых в России доходит до миллиона человек, не могут получить препараты по системе льготного лекарственного обеспечения или купить их в аптеках за деньги. Как объяснили в Российской ревматологической ассоциации «Надежда», дефицит таких медикаментов возник после того, как Минздрав включил их в список лекарств, рекомендованных для лечения вызванных COVID-19 осложнений.

Накануне Минздрав добавил в этот список еще несколько жизненно необходимых ревматологических препаратов, поэтому получить их тоже будет сложнее. Одно из таких лекарств уже начал закупать медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, перепрофилированный для лечения больных с коронавирусом.

Так, из-за централизованного выкупа государством препарата «Плаквенил», по оценкам Всероссийского общества орфанных заболеваний, могут пострадать несколько тысяч пациентов с системной склеродермией. В Общероссийской общественной организации инвалидов опасаются, что в следующую версию рекомендаций Минздрав может включить лекарства для лечения пациентов с рассеянным склерозом, поэтому с нехваткой могут столкнуться и они.

Кроме того, во Всероссийском союзе пациентов сообщили, что на фоне пандемии у фармкомпаний существенно сместились сроки ввода в эксплуатацию оборудования для нанесения кода маркировки. По словам сопредседателя ВСП Юрия Жулева, часть лекарств может не попасть на российский рынок из-за отсутствия маркировки.

Речь, в частности, идет о лекарствах для терапии гемофилии, муковисцидоза, гипофизарного нанизма, болезни Гоше, новообразований крови и родственных тканей, рассеянного склероза, а также препаратах, применяемых в трансплантологии. ВСП обратился в правительство с просьбой временно разрешить оборот отдельных препаратов без маркировки.

При этом в Центре развития перспективных технологий, отметили, что именно по этим группам лекарств маркировка уже идет с октября. По оценкам DSM Group, эти препараты в больших объемах дополнительно ввозили с октября, что позволило избежать их дефицита на рынке, несмотря на перебои поставок.