В Совете Европы сообщили об учащении случаев запугивания журналистов

В европейских странах, в том числе и в России, в 2019 году продолжился рост случаев нападений на журналистов и угроз им, говорится в докладе партнеров платформы Совета Европы по содействию защите журналистики. Больше всего на них стали нападать во время работы на протестных митингах — как силовики, так и участники акций.

Всего в России за прошедший год зафиксировали 17 нарушений. В частности, эксперты напомнили об избиении журналистов, освещавших летние протесты в Москве, нападении на кубанского блогера Вадима Харченко, критиковавшего местных полицейских, а также угрозах чеченских властей блогеру Тумсо Абдурахманову.

К концу года в заключении в Турции, Азербайджане и России находились не менее 105 журналистов. Из них семеро — в России, в том числе четверо крымскотатарских гражданских журналистов в Крыму по делам «Хизб ут-Тахрир» (признанной в РФ террористической и запрещенной исламской партии). Помимо дел о терроризме и экстремизме (как в случае псковской журналистки Светланы Прокопьевой), на российских журналистов заводили дела о наркотиках (спецкор «Медузы» Иван Голунов и бывший журналист «Фортанги» Рашид Майсигов).

Эксперты также обратили внимание на появившиеся весной 2019 года изменения в законодательстве, ограничивающие свободу слова, — законы о фейк-ньюс, «неуважении к власти», «суверенном интернете» и штрафах за распространение печатных зарубежных СМИ без соответствующего разрешения. В конце года власти также разрешили признавать иностранными агентами журналистов, сотрудничающих со СМИ из соответствующего реестра.

Платформа Совета Европы, созданная в 2015 году, объединяет двенадцать организаций, отстаивающих право на свободное выражение мнений: это Ассоциация европейских журналистов (AEJ), Комитет по защите журналистов (CPJ), Европейский центр свободы СМИ (ECPMF), Европейская федерация журналистов (EFJ), Международная федерация журналистов (IFJ), Международный институт прессы (IPI), Репортеры без границ (RSF), Article 19, Free Press Unlimited (FPU), Индекс цензуры