В Армении около 500 человек устроили самосуд после двойного убийства

После смерти следователя военной полиции в армянском городе Гавар родственники погибшего устроили самосуд над его убийцами. В результате конфликта погибли четыре человека, сообщает портал Armlur.

Сотрудник правоохранительных органов и еще один человек погибли в перестрелке накануне, причина конфликта пока неизвестна. После убийства участники нападения попытались скрыться с места преступления на автомобиле, но побег не удался: они попали в аварию и были госпитализированы в городскую больницу.

Там их и настигли родственники и друзья убитого следователя. Как сообщает издание, вооружившись палками и ножами они ворвались в медучреждение, отыскали палату, где лежали пострадавшие в ДТП участники конфликта, и расправились с ними.

Как сообщил губернатор Гегаркуникской области Гнел Саносян, в расправе приняли участие около 500 человек, которых не смутила полиция, охранявшая больницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.