Число выявленных в России случаев заражения коронавирусом приблизилось к 100 тысячам

В России за последние сутки выявили 5 841 новый случай заражения коронавирусной инфекций. Общее число заболевших составляет 99 399 человек, сообщили в оперативном штабе правительства.

При этом накануне в России были зафиксированы суточные рекорды по числу выздоровевших (1830 человек) и по числу летальных случаев (108 погибших — из них две третьих в Москве). Всего с начала вспышки в России скончались 972 человека.

Последние четыре дня число новых случаев превышало 6 тысяч, больше всего их зафиксировали 27 апреля (6411 случаев). По общему числу заболевших Россия остается на восьмом месте в мире — перед ней Турция и Германия.

В Москве снизился прирост заболевших: если последние дни он был на уровне около 3 тысяч человек и составлял не менее половины от общего числа по стране, то 28 апреля в столице выявили только 2220 заболевших — около 38% от всех случаев за сутки. В лидерах по числу новых пациентов — Подмосковье, Санкт-Петербург и Нижегородская область.