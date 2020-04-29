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Заражено — 3 138 919 (в РФ — 93 558), смертей — 218 010. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Число выявленных в России случаев заражения коронавирусом приблизилось к 100 тысячам
В России за последние сутки выявили 5 841 новый случай заражения коронавирусной инфекций. Общее число заболевших составляет 99 399 человек, сообщили в оперативном штабе правительства.
При этом накануне в России были зафиксированы суточные рекорды по числу выздоровевших (1830 человек) и по числу летальных случаев (108 погибших — из них две третьих в Москве). Всего с начала вспышки в России скончались 972 человека.
Последние четыре дня число новых случаев превышало 6 тысяч, больше всего их зафиксировали 27 апреля (6411 случаев). По общему числу заболевших Россия остается на восьмом месте в мире — перед ней Турция и Германия.
В Москве снизился прирост заболевших: если последние дни он был на уровне около 3 тысяч человек и составлял не менее половины от общего числа по стране, то 28 апреля в столице выявили только 2220 заболевших — около 38% от всех случаев за сутки. В лидерах по числу новых пациентов — Подмосковье, Санкт-Петербург и Нижегородская область.
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