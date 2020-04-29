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Шестеро детей погибли при пожаре в Ленобласти
В Выборге Ленинградской области во время пожара погибли шестеро детей и двое взрослых. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Выборгского района.
Самому младшему ребенку было полтора месяца, самому старшему — восемь лет. Многодетная семья проживала в одноэтажном деревянном доме, который был построен еще в 1940 году, он загорелся ночью. Двенадцать пожарных, прибывших на место, потушили огонь спустя полтора часа после сообщения о происшествии.
По данным информагентства, семья считалась неблагополучной. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной возгорания деревянного дома могла стать неисправная проводка. Не сработали и установленные в доме пожарные извещатели. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.