Шестеро детей погибли при пожаре в Ленобласти 

В Выборге Ленинградской области во время пожара погибли шестеро детей и двое взрослых. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Выборгского района.

Пожар в Выборге. Фото: паблик «Интересные события в Выборге» во «ВКонтакте»

Самому младшему ребенку было полтора месяца, самому старшему — восемь лет. Многодетная семья проживала в одноэтажном деревянном доме, который был построен еще в 1940 году, он загорелся ночью. Двенадцать пожарных, прибывших на место, потушили огонь спустя полтора часа после сообщения о происшествии.

По данным информагентства, семья считалась неблагополучной. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной возгорания деревянного дома могла стать неисправная проводка. Не сработали и установленные в доме пожарные извещатели. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.