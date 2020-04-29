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«Яндекс» признал неудачным новый алгоритм поиска, выдающий негативные материалы о Навальном 

Общество

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«Яндекс» признал неудачным новый алгоритм поиска, который показывал пользователям некачественный контент о политике Алексее Навальном. Компания извинилась перед пользователями.

«Еще раз посмотрев на получившееся качество и получив массу негативных комментариев, мы приняли решение отключить вкладку с дополнительным контентом для всех пользователей», — говорится в заявлении «Яндекса».

Новая вкладка появилась в поисковике «Яндекса» недавно: по замыслу разработчиков, когда пользователи искали информацию о фильмах, географических объектах или известных личностях, им предлагались популярные подборки фотографий, публикаций в прессе и в соцсетях на эту тему.

Нововведение вызвало претензии политика Алексея Навального, который, воспользовавшись новым продуктом, обнаружил в выдаче поисковика в основном негативные материалы о себе и своих сторонниках. В подборку попали материалы под заголовками «Портрет в лифте: Навального надо было вызволять из мусорки, но мы не стали», «Зеленка, пузо и «отравление в СИЗО»: карьера Навального из бьюти-блогеров в «вирусологи», «Соболь и ее муж-некрофил издеваются над собственным ребенком» и другие. Сейчас вкладка с обсуждаемым контентом недоступна.

Теги:
sn, навальный, яндекс
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