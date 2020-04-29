Минфин предложил разрешить закупки для борьбы с коронавирусом без конкурса до конца года

Министерство финансов внесло в правительство проект постановления, которое продлит разрешение на экстренные госзакупки у единственного поставщика до конца года.

Согласно пресс-релизу министерства, закупки без торгов будут разрешены, если они проводятся для исполнения решения правительства или координационного совета по борьбе с коронавирусом, а также если они совершаются за счет средств резервных фондов.

Требования к госзакупкам Минфин снизил еще в середине марта, когда режим повышенной готовности ввели уже все регионы. Покупать товары и услуги, необходимые для борьбы с коронавирусом, у единственного поставщика без конкурса можно было, если другие способы закупки требуют больше времени.

В результате по сравнению с прошлым годом объем средств по контрактам, заключенным в режиме ЧС, увеличился в три раза (с 5 до 17 млрд рублей). Минфин также признал коронавирус форс-мажором при срыве контрактов, что позволит не применять к поставщикам санкции.

Кроме этого, Госдума по его предложению смягчила требования к госзакупкам: увеличила вдвое максимальную сумму закупки у единственного поставщика и снизила до 0,5% минимальный размер обеспечения контракта (его заказчик может требовать от участников закупок).