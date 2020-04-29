Минобороны сообщило о 59 новых случаях заражения коронавирусом среди военнослужащих

Число заболевших коронавирусом в рядах российской армии достигло 960 человек. Как сообщает Минобороны, всего в военных структурах вывили более 2,5 тысяч случаев COVID-19.

Многие из них лечатся дома, однако 327 человек остаются в госпиталях министерства обороны, еще 217 военных отправили в изоляторы по месту службы.

В высших военных учебных заведениях COVID-19 зафиксировали уже у 1041 человека, среди которых курсанты и слушатели. Что касается воспитанников училищ, то в довузовских учебных заведениях Минобороны коронавирусом заболели уже 277 человек. Большинство из них остаются в домах отдыха министерства или в изоляторах.

Несмотря на распространение коронавирусной инфекции в России, которая была выявлена более чем у 93,5 тысячи жителей страны, Минобороны отказалось отменять весенний призыв в армию. В военном ведомстве уточнили, что отправка в части срочников начнется после 20 мая, а пока что сотрудники военных комиссариатов работают в условиях усиленного противоэпидемического режима: их снабдили масками и антисептиками.