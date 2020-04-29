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Заражено — 3 138 919 (в РФ — 93 558), смертей — 218 010. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Что произошло за ночь 29 апреля. Коротко
«Новая газета»редакция
- В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19 — 67 человек. Общее число погибших москвичей приблизилось к 550, а по стране — перевалило отметку в 900. Накануне врачи отметили и рекордный прирост новых заболевших, а Россия, обойдя Иран, вышла на восьмое место в мире по числу случаев.
- Минобороны отчиталось о 86 новых военнослужащих, заболевших коронавирусом. Если 26 апреля сообщалось о 874 военных, то к вечеру 28 апреля их было уже 960 человек. Среди курсантов и слушателей военных вузов заболели уже 1041 человек. Всего же в структурах Минобороны выявили 2537 случаев.
- Министерство финансов предложило продлить до конца года разрешение на экстренные госзакупки у единственного поставщика, если они связаны с борьбой с коронавирусом. Правила госзаказа упростились еще в марте из-за режима повышенной готовности. В результате, по подсчетам самого Минфина, объем средств по контрактам без торгов вырос в три раза.
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Американская киноакадемия разрешила номинировать на «Оскар» фильмы, вышедшие только онлайн. Ранее фильм нужно было хотя бы в течение недели показывать в одном из кинотеатров Лос-Анджелеса. Кроме этого, киноакадемия объединила номинации «лучший звук» и «лучший звуковой монтаж», а также изменила критерии в номинации «лучший саундтрек».
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Теги:оскар, минобороны, госконтракт, коронавирус, va
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