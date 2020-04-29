Американская киноакадемия разрешила номинировать на «Оскар» фильмы, вышедшие только онлайн 

Американская киноакадемия разрешила номинировать на «Оскар» фильмы, которые из-за пандемии показали только онлайн. Об изменениях в правилах говорится на сайте премии.

Ранее фильм, претендующий на «Оскар», нужно было показывать в одном из кинотеатров Лос-Анджелеса три раза в день хотя бы в течение недели до конца года, предшествующего премии. Теперь награду за лучшую картину, а также премии в основных и специальных номинациях смогут получить фильмы, которые сначала появились на коммерческой стриминговой или VOD-платформе.

Киноакадемия также внесла и ряд других изменений: так, номинации «лучший звук» и «лучший звуковой монтаж» объединили в одну. Изменились критерии отбора и в номинации «Лучший саундтрек». Теперь, чтобы попасть в нее, картина должна содержать не менее 60% оригинальной музыки, а сиквелы — не менее 80%.

Изменения коснутся только номинантов 93-й церемонии «Оскар», которая запланирована на конец февраля 2021 года. На фоне пандемии кинотеатры начали закрываться по всему миру: в США, где сейчас более миллиона заболевших коронавирусом, они приостановили работу в середине марта. Из-за этого релиз многих картин отменился: в том числе, это затронуло фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать», а также картины «Миссия невыполнима» 7 и 8 и «Мулан».