Минкомсвязи не включило «Ведомости» в список системообразующих организаций из-за конфликта в редакции

Минкомсвязи решило не включать «Ведомости» в список системообразующих предприятий в том числе из-за конфликта в редакции. Об этом сообщило само издание.

Министр связи Алексей Волин отметил, что системообразующие предприятия за счет своей системности планируют долго занимать крупные и солидные ниши на рынке. Однако редакция «Ведомостей» после назначения и.о. главного редактора Андрея Шмарова, по мнению министра, напоминает неуправляемый автобус, где несколько водителей дерутся за рулем, а из салона вылетают багаж и пассажиры.

Издание также указало, что, по данным «Яндекс.Радара», аудитория сайта издания в марте 2020 года составила 14,4 млн человек, что почти в 1,5 раза больше необходимых 10 млн для признания системообразующим предприятием. Однако Волин заявил, что при подсчетах министерство использовало «смешанную модель»: «был взят период, половина которого приходилась на допиковый период, а вторая половина – на период роста, что позволяет получить базовые данные с необходимой коррекцией». По этим результатам, отметил он, «Ведомости» «немного не дотягивают».

Шмаров стал и.о. глареда «Ведомостей» в конце марта — после объявления о продаже издания. Через неделю он изменил заголовок в статье о продаже венесуэльских активов «Роснефти» на противоположный по смыслу. Позже Шмаров снял с сайта издания критическую колонку экономиста Константина Сонина о главе «Роснефти» Игоре Сечине, а также запретил публиковать в газете и на сайте любые тексты на основе опросов «Левада-центра» и «плохо писать» про поправку в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.

На должность главного редактора сотрудники издания попросили назначить бывшую журналистку газеты Анфису Воронину, которая сейчас руководит партнерскими проектами «Ведомости &». Они жаловались, что читатели уже требуют вернуть деньги за подписку.

В список системообразующих предприятий Минкомсвязи включило в общей сложности 79 организаций. Туда вошли в том числе МИА «Россия сегодня», «Комсомольская правда» и «Аргументы и факты». Вошедшим в список организациям планируют предоставлять дополнительную господдержку.