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Мосгорсуд отклонил все иски, поданные к Собянину из-за режима самоизоляции

Общество

 

Мосгорсуд отклонил все шесть исков, которые были поданы к мэру Москвы Сергею Собянину из-за введенных в связи с коронавирусом ограничений. Об этом пишут «Ведомости». 

Иски об отмене указов о введении режима повышенной готовности и цифровых пропусков подали муниципальные активисты и депутаты во главе с мундепом Денисом Шендеровичем. Их объединили с заявлениями еще нескольких москвичей.

По мнению истцов, ограничения нарушают в том числе конституционное право граждан на свободу передвижения и неприкосновенность частной жизни, потому что власти обязали их заранее сообщать о своем маршруте. Представители мэрии же настаивали, что указы мэра приняты с соблюдением процедуры. Они также заявили, что власти не ограничивали свободу передвижения граждан, так как пешком по территории города можно передвигаться без цифрового пропуска с учетом ограничений.

В столице, как и в других регионах России, действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин сегодня продлил действие режима нерабочих дней до 11 мая включительно. Собянин после этого заявил о том, что действующие в столице ограничения будут действовать до этой же даты. 

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Теги:
собянин, иск, москва, коронавирус, em
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