Оппозиция провела онлайн-митинг против мер властей из-за коронавируса

На YouTube прошел онлайн-митинг «За жизнь». Его провели организаторы кампании «НЕТ!».

Участники онлайн-митинга потребовали от российских властей «спасать людей и страну во время кризиса, а не настаивать на изменении Конституции». Среди требований — предоставление всего необходимого врачам в регионах, обеспечение прямых выплат пострадавшим гражданам и помощи малому бизнесу, а также соблюдение прав во время борьбы с эпидемией и отказ от конституционной реформы.

У акции на YoutTube почти 18,8 тысячи просмотров, она шла более трех часов. Митинг вели журналист Илья Азар и актриса Юлия Ауг. В акции приняли участие политик Дмитрий Гудков, журналист Максим Шевченко, сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин, экономист Сергей Гуриев и другие. На онлайн-митинге также выступил рэпер Noize MC.

В России подтверждено свыше 93,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, 867 человек скончались, свыше 8,4 тысячи выздоровели. Режим нерабочих дней из-за пандемии президент Владимир Путин продлил до 11 мая включительно. Голосование по поправкам в Конституцию ранее перенесли на неопределенный срок.

Минтруд сообщил о 950 тысячах безработных по всей стране из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса. Также глава министерства Антон Котяков не исключил, что фактическая безработица в России к концу года может вырасти с 3,7 млн до 5-6 млн человек.