Число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в США превысило 1 миллион
В США коронавирусом заразились уже более 1 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.
Согласно информации университета, коронавирус в США выявлен у 1 002 498 человек. Умерли в стране более 57 тысяч человек с COVID-19.
Всего в мире выявлено 3,08 миллиона случаев заражения коронавирусом, из них больше всего – в США. На втором месте – Испания (более 232 тысяч заболевших), на третьем – Италия (свыше 201 тысячи).
Россия находится на восьмом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом. По всей стране на 28 апреля COVID-19 выявили более чем у 93 тысяч человек, 867 скончались, свыше восьми тысяч выздоровели.
Теги:em, сша, коронавирус
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