Мишустин утвердил 28 апреля Днем работника скорой помощи. Постановление опубликовали через 20 минут после поручения Путина

Российский премьер Михаил Мишустин официально утвердил 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи. Документ опубликован на сайте кабмина.

Это сделать сегодня предложил президент Владимир Путин на совещании с руководителями регионов по ситуации с коронавирусом. Между поручением российского лидера и подписания премьером соответствующего документа прошло 20 минут.

Путин сегодня во время совещания также продлил действие режима нерабочих дней в России из-за ситуации с коронавирусом до 11 мая включительно. После этого, по его словам, регионы могут начать поэтапно снимать ограничения. По всей стране на 28 апреля зафиксировано более 93,5 тысяч случаев заражения, 867 человек скончались, свыше 8,4 тысячи выздоровели.