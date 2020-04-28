Из больницы в Ленобласти уволили врача, рассказавшего «Новой» о проблемах с открытием стационара для пациентов с коронавирусом

Из Приозерской межрайонной больницы (Ленинградская область) уволили врача-терапевта Наталью Трофимову, рассказавшую «Новой» о проблемах с открытием инфекционного стационара для лечения больных коронавирусом.

Формально Трофимову уволили за разглашение врачебной тайны, «ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника» (пп. «в» п. 6 ст. 81 Трудового кодекса России).

Как пояснила сама врач, поводом для претензий руководства больницы стала фотография, опубликованная Трофимовой в соцсетях, на которой старшая медсестра (ее лицо было заретушировано) берет тест-мазок на коронавирус без средств индивидуальной защиты.

На задний план попало лицо мужчины, лежащего в палате. «Видимо, его вынудили написать на меня заявление. Хотя его вообще невозможно разглядеть на фотографии, если только под лупой. Я сама его даже не заметила», — отметила Наталья.

После увольнения Наталью Трофимову вызвали в прокуратуру. Трофимова добавила, что передала надзорным органам документы, подтверждающие факты нарушений, однако выразила опасения, что результаты проверки могут быть сфальсифицированы.

Именно публичное освещение проблем в больнице, связанных с лечением коронавируса, Трофимова и считает реальной причиной своего увольнения. «Когда я вышла на работу с изоляции, мне так и сказали: “Извините, вы фейк пишете и фейк публикуете”», — рассказала врач.

27 апреля «Новая» опубликовала монолог Натальи Трофимовой о перепрофилировании одного из корпусов больницы под инфекционный стационар. Врач отмечала, что в больнице была нехватка кадров, аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты для медиков.

Руководство на вопросы медиков не отвечало, после чего в конце марта они создали петицию с требованием провести обследование на коронавирус, обеспечить их средствами защиты и продумать условия работы на случай вынужденной изоляции.

Представители областного Комитета по здравоохранению назвали петицию «фейком». По словам Трофимовой, после ее публикации они требовали удалить документа, а также грозили врачу увольнением или переводом в поликлинику.