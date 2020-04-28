Собянин продлил ограничения из-за ситуации с коронавирусом в Москве до 11 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие в столице ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом, до 11 мая включительно. Об этом говорится в его указе.

Вместе с продлением ограничений Собянин решил ужесточить требования к соблюдению тишины в жилых домах: шумные работы в будни должны будут продолжаться не менее четырех часов (с 9:00 до 11:00 и с 17:00 и 19:00). Это касается и новостроек. Помимо этого, у школьников в период с 1 по 11 мая не будут проходить онлайн-уроки. Мэр также приостановил организацию отдыха, в том числе по программе «Московская смена», до конца июля.

Москва занимает первое место среди российских регионов по числу заразившихся коронавирусом и умершим с COVID-19: по данным на вечер 28 апреля, в столице 48426 заболевших из 93558 по стране, скончались 479 (по России — 867).

Президент Владимир Путин на сегодняшнем совещании с руководителями регионов по ситуации с коронавирусом заявил о продлении действия режима нерабочих дней по всей стране до конца майских праздников. Ограничения из-за пандемии, по его словам, поэтапно начнут снимать 12 мая.