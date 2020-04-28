Генпрокуратура признала фейком текст медицинского издания Vademecum о компенсациях больницам за лечение пациентов с COVID-19

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к материалу медицинского издания Vademecum о компенсациях больницам за лечение пациентов с коронавирусом. Об этом говорится в открытом письме редакции.

Издание расценило требование заблокировать материал «как проявление жесткой цензуры со стороны органов власти». Заявление чиновников о том, что информация является ложью, Vademecum воспринял «как прямое оскорбление коллектива» издания, «исповедующего высокие профессиональные и этические стандарты и работающего в интересах своей аудитории – профессионалов индустрии здравоохранения».

Материал, который Генпрокуратура потребовала заблокировать, был опубликован 22 апреля. В нем со ссылкой на письмо Московского городского фонда ОМС утверждалось, что он уведомил руководителей медучреждений и страховых медицинских организаций о том, что медпомощь, оказанная пациентам, поступившим в клиники не с бригадой скорой помощи, а «самотеком», оплачена не будет. В Vademecum отметили, что организация это подтвердила.

Материалы Генпрокуратуры и Роскомнадзора издание планирует обжаловать.

обновлено На 21:06 сайт издания заблокирован. Шеф-редактор Vademecum Дарья Шубина отметила, что сутки с момента получения редакцией уведомления Роскомнадзора еще не прошли.

Московский городской фонд ОМС в ответе изданию призвал жителей столицы не обращаться самостоятельно в стационары «во избежание перегрузки системы здравоохранения города». В фонде сообщили, что граждане при наличии симптомов могут обратиться в поликлинику, где при необходимости вызовут скорую помощь.