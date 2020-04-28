Зеленский отменил мораторий на продажу сельскохозяйственных земель с июля 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «рынке земли». Согласно нему, с 1 июля 2021 года граждане страны смогут продавать и покупать сельскохозяйственные земли площадью до 100 гектаров, а с 2024 года земли до 10 тысяч га смогут приобрести и юрлица, которыми владеют украинцы.

Это было одним из главным условий для получения очередного транша от Международного валютного фонда. Против принятия документа в Раде выступала большая часть фракций, кроме правящей «Слуги народа». Оппозиционные депутаты настаивали на необходимости референдума по этому вопросу, а также на недопуске иностранцев к рынку земли.

В итоге возможность концентрации земли в одних руках сократили с 200 тысяч га до 100 га на начальном этапе. Вопрос о предоставлении иностранцам права покупать землю решили вынести на референдум.

Мораторий на продажу земли в Украине приняли как временную меру еще в 2002 году. В дальнейшем ее неоднократно продлевали. СМИ отмечали, что за это время успели умереть больше одного миллиона из 7 миллиона землевладельцев, а остальные вынуждены по заниженной цене сдавать земли крупным структурам. По оценке властей, из-за моратория страна ежегодно недополучает около 1% от ВВП.