Рестораны и пляжи могут открыть со 2 июня: во Франции представили план выхода из изоляции

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил план выхода страны из режима изоляции. Глава правительства озвучил его, выступая перед депутатами Национального собрания, которые планируют утвердить документ уже сегодня.

Начало выхода из режима изоляции, который был введен во Франции 17 марта, запланировано на 11 мая, как и обещал ранее президент Макрон. Сегодня утром президент вносил в план последние правки. Несмотря на возражения оппозиции, критикующей правительство за то, что оно не дало времени на изучение плана, президентское большинство выступило за его принятие в тот же день.

«У главы государства и у правительства есть ясная цель: защитить французов, с учетом того контекста, что мы должны продолжать жизнь с вирусом <..> Отсюда – ограничения и правила, избранные "пропорционально" (т.е. с учетом необходимости совместить ограничительные меры с необходимостью перезапуска экономики – ред.)», – заявили в Елисейском дворце.

Премьер-министр отметил, что план будет действовать с 11 мая по 2 июня. Затем будут приняты решения относительно дальнейших действий «до начала лета» (т.е. примерно до 21 июня). Планируется, что и дальше решения будут приниматься «на каждые следующие 3 недели».

С 11 мая французы смогут выходить из дома без ограничений по времени (до сих пор разрешали выходить не более, чем на 1 час в сутки) и больше не заполняя специальную бумагу;

Но «передвижения более чем на 100 км» нужно будет обосновывать, перемещения между разными департаментами и регионами «будут разрешены только по профессиональным, семейным и неотложным мотивам»;

Транспорт постепенно будет увеличивать объем работы, пассажиры обязаны носить маски и соблюдать дистанцию;

Большинству торговые точек, за исключением кафе и ресторанов, будет разрешено возобновить работу – но нужно «следить за соблюдением социальной дистанции», «обеспечить защиту сотрудников». Решения об открытии рынков и больших торговых центров (более 40 тысяч кв. м.) местные власти могут принимать по своему усмотрению;

Будут открыты медиатеки и «маленькие музеи». Кино и концертные залы пока будут закрыты;

Кафе и рестораны могут открыться со 2 июня, если позволит ситуация. То же касается и пляжей, вход на которые запрещен «как минимум до 1 июня»;

Парки будут открыты в тех департаментах, где отмечено «малое распространение вируса». Коллективные занятия спортом по-прежнему не разрешены. Собираться компанией можно, но не более чем 10 людям;

Любые мероприятия с численностью участников более 5 000 человек будут запрещены как минимум до сентября;

С 11 мая будут открыты ясли и начальная школа, коллежи постепенно начнут открывать с 18-го числа. Решение о возвращении детей в детский сад или колледж семьи могут принимать сами, «на добровольной основе»;

Работодатели, если это возможно по условиям работы, должны обеспечить своим сотрудникам возможность удаленной работы «как минимум на три недели» (то есть, до 1 июня включительно). До этой даты правительство также обеспечит продолжение выплаты зарплат всем французским работникам, которые находятся на «технической безработице»;

Кладбища будут открыты для публики с 11 мая. Мэрам предложено продолжать «переносить церемонии бракосочетания».

Но все эти «послабления», по словам Эдуара Филиппа, будут возможны только в случае, если граждане продолжат так же строго соблюдать меры изоляции до 11 мая. «Я говорю французам: если показатели будут плохими, мы не снимем изоляцию 11 мая», – сказал премьер-министр. Изоляция уже позволила «избежать как минимум 62 000 смертей и дефицита 105 000 мест в реанимациях», заверил он.