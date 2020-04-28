ФСИН сообщила о более 300 случаях заражения среди сотрудников и заключенных

В системе Федеральной службы исполнения наказания подтвердились не менее 311 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них большая часть — 271 случай — приходится на работников ведомства, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе ФСИН.

Ни у кого из заболевших заболевание не протекает в тяжелой форме, настаивают во ФСИН. В своем ответе они напомнили, что в регионах со вспышкой заболевания подследственных принимает только один изолятор, а сотрудники живут там по две недели без возможности выхода. Медицинские работники же вдвое увеличили количество обходов и осмотров во всех учреждениях ведомства.

О первом заболевшем сотруднике ФСИН объявила в начале апреля: им оказался работник рязанской ИК-5, продолживший выходить на работу после возвращения из Таиланда. А заражения среди заключенных первыми подтвердили власти Мурманской области: заболели члены отряда для людей с инвалидностью колонии №23 в Ревде. Из-за того, через эту колонию шли этапы, родственники заключенных допускали наличие заражений и в других колониях региона. Вспышку COVID-19 подтверждали также в тульской ИК-2.