В Якутии рабочие месторождения «Газпрома» вышли на сход из-за отсутствия средств защиты

В Якутии вахтовики Чаяндинского месторождения 27 апреля вышли на сход из-за плохих условий работы и отсутствия мер после обнаружения коронавируса у нескольких десятков рабочих. В районной прокуратуре начали проверку условий их работы, здоровых рабочих обещали вывезти.

На видео со схода, опубликованного в соцсетях, слышны выкрики жителей вахтового поселка о плохой еде в столовой («Кормят комбикромом», «Держат как свиней! Мы что свиньи?») и об отсутствии средств защиты («Где карантин? Где маски? Ничего нет! Согнали всех в общаги, все заразу всякую носим!»).

На территории Чаяндинского месторождения в Ленском районе, которое является ресурсной базой «Газпрома» для поставок по газопроводу «Сила Сибири», объявили карантин 17 апреля. В 34 рабочих поселках там проживают больше 10,5 тысяч человек. В правительстве Якутии рассказали, что всего госпитализировали почти сто вахтовиков, однако это не окончательная цифра: результаты тестов еще не готовы.

«В одной комнате живут по 10-12 человек, едят они буквально из одной тарелки. Ни масок, ни перчаток, ни дезинфекции нет. Им даже не сообщают, что будет дальше и сколько они так просидят», — говорила ProUfu.ru жена одного из них. В обращении, появившемся в соцсетях, они также жаловались на то, что из-за подозрений на коронавирус их заперли в общежитиях и «незаконно удерживают с 15 апреля», хотя работы уже остановились.

Как рассказала супруга другого вахтовика, после их схода руководство ответило им словами: «Хотите ехать домой? Вот автобус стоит, езжайте, но только за свой счет». В ответ на это мужчины вышли за пределы участка, разожгли костры на дорогах и перекрыли дорогу. Глава Якутии Айсен Николаев объявил на брифинге 28 апреля, что «Газпром» начнет вывозить рабочих из региона в ближайшие дни.